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باريس: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة الأربعاء:

أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنها ستخفف القيود المفروضة على المسافرين الوافدين من الخارج إلى انكلترا التي كانت قد فُرضت بعد ظهور المتحوّرة أوميكرون، في إجراء رحّب به قطاع النقل.

قيّدت السلطات الصحية الفرنسية الأربعاء استخدام مجموعة من العلاجات المضادة لكوفيد بواسطة الأجسام المضادة الاصطناعية، مشيرةً إلى أن بعضها تبدو غير مفيدة ضد أوميكرون.

الصين

أمرت السلطات الصينية حوالى 13 مليون شخص يقطنون مدينة تشنغتشو بالخضوع لفحص كوفيد بعدما رُصدت بضع إصابات في عاصمة مقاطعة خنان التي فرض عليها إغلاق جزئي.

حظرت هونغ كونغ رحلات الطيران من ثماني دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والهند وأستراليا اعتبارا من السبت وأغلقت الحانات والصالات الرياضية والمطاعم بعدما اكتُشفت إصابات بأوميكرون في المدينة.

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضبا واسعا بعدما قال إن استراتيجيته في التطعيم تقوم على "إزعاج" غير الملقّحين عبر التضييق عليهم و"تنغيص حياتهم" إلى أن يتلقوا اللقاح.

سجّلت النسخة 2021 من سوق ستراسبورغ الميلادية التي أُقيمت تحت وطأة وباء كوفيد-19، تراجعًا كبيرًا في الزوار بنسبة "20 إلى 25%"، وفق ما أعلنت بلدية هذه المدينة الواقعة في شرق فرنسا.

باريس

كانت نسبة ارتياد المتاحف الباريسية الكبيرة وقصر فيرساي العام الماضي متدنية مقارنة بالنسبة التي كانت تُسجّل في العام 2019، رغم زيادتها مقارنة بالعام 2020.

صدر أمر بعودة سفينة سياحية في هونغ كونغ على متنها 3700 شخص إلى الميناء بعدما تأكد أن تسعة من ركابها كانوا مخالطين لمصابين بالفيروس في ظل تفشي أوميكرون.

تأكدت إصابة الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي تلقى جرعات اللقاح الثلاث، بكوفيد. وحجر الرئيس نفسه فيما لم تظهر عليه أي "أعراض شديدة".

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية بكوفيد بلغ 12 ألف حالة.

قرر القضاء الإسباني الأربعاء تمديد حظر التجول الليلي المفروض في معظم مناطق إقليم كاتالونيا 14 يوما، على خلفية تفشي أوميكرون.

ألزمت الحكومة في رومانيا السكان وضع الكمامات مجددا في الأماكن المفتوحة نظرا لارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع العام.

قبرص

أعلنت السلطات القبرصية الأربعاء تشديد القيود على التجمّعات للتعامل مع أعلى معدّل إصابات بكوفيد نسبة لعدد السكان على مستوى العالم.

أعلنت شركة "راين اير" للطيران أن عدد الركاب انخفض بنسبة سبعة في المئة الشهر الماضي، في ظل القيود التي تسبب بها تفشي المتحورة أوميكرون خلال موسم الأعياد.

وذكرت الشركة أنها نقلت 9,5 ملايين راكب في كانون الأول/ديسمبر، مقارنة بـ10,2 ملايين في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أدنى عدد منذ تموز/يوليو.

سجّلت البرازيل ارتفاعًا في عدد الإصابات منذ أيام عدة بالتزامن مع أعياد نهاية العام وظهور المتحوّرة أوميكرون لكن أيضًا مع تحديث البيانات على موقع وزارة الصحة بعد تعرّضه هجوم إلكتروني.

وأعلنت وزارة الصحة آخر حصيلة رسمية مساء الثلاثاء بلغت 18759 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو أعلى عدد مسجّل منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر (29528 إصابة)، بحسب بيانات جمعتها وكالة فرانس برس.

هولندا

سجّلت هولندا الأربعاء حصيلة إصابات يومية قياسية بلغت 24590 إصابة في يوم واحد، وفق ما أعلن المعهد الوطني للصحة العامة الذي أكد أن المتحوّرة أوميكرون مهيمنة على الإصابات الجديدة.

في مواجهة انتشار أوميكرون وارتفاع عدد الإصابات في جمهورية تشيكيا، سيخضع الموظفون جماعيًا لفحوص، وفق ما أعلن وزير الصحة الأربعاء. واعتبارًا من 17 كانون الثاني/يناير، كل شخص متوجّه إلى مكان عمله ينبغي أن يتعهّد بأن يجري فحصين لكشف كوفيد أسبوعيًا، حتى الأشخاص الملقحين أو الذين كانوا مصابين مؤخرًا.

تم تأجيل سفر منتخب السنغال للمشاركة في كأس الامم الافريقية لكرة القدم الذي تنطلق مبارياته في الكاميرون الأحد بعد اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا في صفوفه.

غامبيا

بدورها، أكدت غامبيا بأنها تواجه "كارثة" نظرا لعدم السماح لها باستبدال اللاعبين المصابين بالوباء.

تم تأجيل بطولة كأس رانجي المحلية للكريكيت في الهند اثر ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

ثبتت إصابة مساعد مدرب نادي ليفربول بيب لياندرز بكوفيد، علما أن مدرّبه يورغن كلوب وثلاثة لاعبين يخضعون لحجر صحي.

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,456,207 أشخاص في العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأربعاء.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جرّاء الفيروس بلغ 830,284 حالة تليها البرازيل (619,384) والهند (482,551) وروسيا (313,015). وتقدّر منظمة الصحة العالمية بأن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذا في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبة بالوباء.