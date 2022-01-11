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مكسيكو: أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الإثنين أنّه أصيب بكوفيد-19 للمرة الثانية، مطمئناً مواطنيه إلى أنّه يعاني من أعراض خفيفة.

وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر "أبلغكم بأنّني مصاب بكوفيد-19، وعلى الرّغم من أنّ الأعراض خفيفة فأنا سأمكث في العزل الصحّي ولن أزاول سوى الأعمال المكتبية وسأتواصل عبر الفضاء الافتراضي". وتابع في تغريدة متصلة: "في غضون ذلك، سيمثلني وزير الداخلية آدان أوغوستو لوبيز هيرنانديز في المؤتمرات الصحفية وغيرها من الأحداث."

Informo a ustedes que estoy contagiado de #COVID19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 11, 2022