مونتريال: علقت محكمة في مقاطعة كيبيك الكندية أخيرا بصورةٍ موقتة حق أب غير ملقح ضد كوفيد-19 في حضانة ابنه بسبب "معارضته التدابير الصحية" لمكافحة الفيروس.

وجاء في القرار الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر والذي نشرته صحيفة "لو دوفوار" المحلية واطلعت على نصه وكالة فرانس برس، أن "ليس من مصلحة (الطفل) التواصل مع والده إذا كان الأخير غير ملقح ومعارض للتدابير الصحية في الإطار الوبائي الحالي".

وكان الأب يطالب في بادئ الأمر تمديد حقه في حضانة ابنه خلال أعياد نهاية السنة. لكن القاضي سحب في نهاية المطاف حقوقه حتى شباط/فبراير إلا في حال تلقى اللقاح.

