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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الثلاثاء إصابة داغ إيمهوف، زوج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بكوفيد-19، موضحا أن هاريس خضعت لفحص كشف الإصابة وجاءت نتيجته سلبية.

ويشكّل نبأ إصابة زوج نائبة الرئيس الأميركي بكوفيد-19 مؤشرا على أن فيروس كورونا لا يزال يواصل تفشيه حتى في أوساط النخب السياسية الأكثر تحوّطا في واشنطن.

وقالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدّثة باسم هاريس، إن "نائبة الرئيس خضعت لفحص (كشف الإصابة) وجاءت النتيجة سلبية وهي ستواصل الخضوع للفحوص".

السيّد الثاني

لكن بعدما تبيّنت إصابة إيمهوف، وهو أول من يحمل لقب السيّد الثاني في الولايات المتحدة بعد أن أصبحت زوجته أول امراة تتولى منصب نائب الرئيس في البلاد، ألغت هاريس مشاركتها حضوريا في البيت الأبيض في مراسم الاحتفال بشهر تاريخ المرأة.

وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن الحضور بأن هاريس فضّلت "عدم المخاطرة" و"من مطلق الحرص الشديد قرّرت ألا تنضم إلينا اليوم"، لكنّه قال إن إيمهوف "بخير".