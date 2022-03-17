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موسكو: أعرب رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) دميتري روغوزين الخميس عن أسفه للتعليق "المرير" لمهمة "إكزومارس" الروسية الأوروبية الذي أعلنته وكالة الفضاء الأوروبية، على اثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال روغوزين عبر تطبيق "تلغرام" إنه "حدث مرير جدًا لجميع عشاق الفضاء"، في وقت كانت مهمة "إكزومارس" تقضي بإطلاق مركبة متنقلة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية باتجاه المريخ في أيلول/سبتمبر، بمساعدة قاذفة ومسبار روسيَين.

واعتبر أن تعليق المهمة "أمر مؤسف جدًا".

إلا أن روغوزين أكد أن روسيا بإمكانها تنفيذ هذه المهمة بمفردها في غضون "بضع سنوات".

وقال "نعم، سنخسر بضع سنوات (...) لكن سنتمكن من تنفيذ بمفردنا هذه المهمة البحثية من موقع فوستوتشني الجديد".

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان الخميس تعليق مهمة "إكزومارس" الروسية الأوروبية والبحث عن بدائل لإطلاق أربع مهمّات أخرى، بعد توقف التعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت عملية إطلاق مهمة "إكزسومارس" مقررة العام 2020 إلا أنها أُرجئت بسبب أزمة وباء كوفيد-19، إلى أيلول/سبتمبر 2022.