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بانكوك: أنقذت البحرية التايلاندية الخميس رجلا فيتناميا كان يحاول التجذيف للوصول إلى الهند لملاقاة زوجته التي اضطُر للابتعاد عنها عامين بسبب وباء كوفيد -19.

وكان هو هوانغ هونغ قد غادر فوكيت في جنوب تايلاند بداية آذار/مارس الجاري على متن قارب صغير قابل للنفخ يحمل القليل من عبوات الماء وأكياس المعكرونة سريعة التحضير.

قيود السفر

والهدف من هذه الرحلة عبور خليج البنغال للوصول إلى الهند الواقعة على بعد حوالى ألفي كيلومتر لرؤية زوجته التي ابتعد عنها لمدة عامين بسبب قيود السفر الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد -19.

وقد رُصد الرجل البالغ 37 عاما الأربعاء من جانب قارب صيد قرب جزر سيميلان في تايلاند على بعد حوالى 80 كيلومترا من البر الرئيسي.

وقال القبطان بيشيت سونغتان من مركز قيادة الأمن البحري في تايلاند لوكالة فرانس برس إن الصيادين اتصلوا بالسلطات التي جاءت لإنقاذه وأوقفوه.

وأضاف القبطان أن هو هوانغ هونغ لم يكن لديه خريطة أو بوصلة أو نظام تحديد المواقع العالمي أو ملابس احتياطية ولم يكن لديه سوى كمية محدودة من الماء.

وكانت رحلة الزوج المشتاق بدأت في فيتنام التي سافر منها إلى بانكوك. وعندما عرف أنه بحاجة إلى تأشيرة لدخول الهند، سافر بالحافلة إلى فوكيت حيث اشترى الزورق.

وعلى ما يبدو، أعاقته الرياح المعاكسة ولم يحرز تقدما يُذكر خلال أسبوعين من رحلته.

وسيُنقل هو هوانغ هونغ إلى فوكيت حيث سيخضع للاستجواب.

وقد اتصلت السلطات التايلاندية بسفارتي فيتنام والهند للنظر في قضيته.