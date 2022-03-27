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إيلاف من بيروت: حذّرت دراسة حديثة أن 81 % من المرضى يعتقدون أن الأعراض التي يسببها "الاختلال المعرفي المعتدل" هي ضمن "الشيخوخة الطبيعية"، في حين أنها تمثل بداية لمرض الزهايمر.

ولفتت إلى أن أربعة أعراض قد تكون منبهاً لبداية مشكلة يجب متابعتها باكراً قبل أن تتحول للأزهايمر لاحقاً. وهي "نسيان أسماء الأشخاص، أو عدم تذكر المرء لكلام قاله، أو نسيانه لقصة معينة، أو نسيانه لبعض الكلمات".

في هذا السياق، نبهت ماريا كاريلو كبيرة مسؤولي العلوم بجمعية الزهايمر إلى ضرورة عدم الخلط بين "الاختلال المعرفي المعتدل" و"الشيخوخة الطبيعية لأنها دقيقة للغاية".

وأوضحت أن تحديد "الاختلال المعرفي المعتدل" ليس سهلاً، لأنه ينطوي على ملاحظة المرض للتغيير في السلوك. وهو ما يدفع الأطباء ومقدمو الرعاية الصحية للاعتماد على أفراد الأسرة أو الأصدقاء لتقييم الحالة.

وأضافت: هناك مشاكل صحية وعوامل بيئية أخرى يمكن أن تتسبب في بعض الأعراض المتعلقة بالذاكرة. فإذا كان هناك نقص في فيتامين ب 12، فإنه قد يحاكي ضعفا إدراكيا خفيفا أو حتى الزهايمر المبكر". ويمكن حل ذلك بأخذ حقن فيتامين ب 12.

هذا بالإضافة لعوامل أخرى مؤثرة كقلة النوم وتناول المرء لبعض الأدوية أو تخلفه عن تناول علاجات معينة ما قد يجعله مترنحا بعض الشيء.

ولذلك تبقى زيارة الطبيب المتخصص ضرورية للوقوف عند حقيقة الوضع.

طبيب مختص

يشار إلى أن "الزهايمر" هو مرض يصيب كبار السن غالبا، ويؤدي إلى فقدان القدرة على إجراء محادثة بسيطة، أو التفاعل مع الأحداث المحيطة، ومن الممكن أن يؤثر في قيام الشخص بأنشطته اليومية.

لكن، عوارض هذا المرض تبدأ بمؤشرات باكرة يجب استدراكها ومتابعة الوضع عند طبيب مختص. ذلك لأن الفحص الروتيني للطبيب العام قد يتأخر باكتشافه، نظراً لتداخل عوارضه مع أمراض أخرى.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن جمعية الزهايمر، يمكن أن تظهر المراحل الأولى من المرض في صورة ما يعرف باسم "الاختلال المعرفي المعتدل" الذي يعاني فيه الشخص من مشكلات بسيطة في الإدراك وقدراته الذهنية مثل الذاكرة أو التفكير.