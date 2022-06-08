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باريس: تظاهرت طواقم طبية في فرنسا الثلاثاء للمطالبة بزيادة الرواتب والموظفين، لكن عددا محدودا شارك في هذا التحرك الاحتجاجي الأول منذ إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون في ايار/مايو.

قامت تسع نقابات وهيئات لمقدمي خدمات الرعاية الطبية بتنظيم تجمعات في ما لا يقل عن خمسين مدينة لم تلق تجاوبا كبيرا، حسبما أفاد مراسلو فرانس برس.

في باريس وتولوز(جنوب غرب) وغرونوبل(شرق)أو نانت (غرب) لبى 200 إلى 300 متظاهر في كل مدينة الدعوة احتجاجا على "ظروف العمل السيئة التي تنعكس سلبا على المرضى"، كما ذكر في نانت الممرض رونان تريغر. في بوردو(جنوب غرب) تجمع مئات الأشخاص أمام المركز الاستشفائي الجامعي في كليرمون فيران(وسط).

وتواجه أقسام الطوارئ خصوصا، وضعا صعبا. فبسبب نقص في أفراد الطواقم الطبية اضطر 120 قسما على الأقل على تقليص نشاطاته أو يستعد لذلك، وفقًا لأرقام صدرت في نهاية ايار/مايو عن جمعية طوارىء فرنسا.

بحلول نهاية الشهر الحالي يتوقع ان يرفع رئيس جهاز الطوارىء في فرنسا فرنسوا برون استنتاجات مهمة للرئيس الفرنسي الذي وعد في مقابلة مع الصحافة الإقليمية الجمعة بـ "قرارات عاجلة اعتبارا من تموز/يوليو".