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بكين: لن يعود معظم تلامذة بكين إلى مدارسهم الأسبوع المقبل مثلما كان مقررًا بسبب موجة إصابات جديدة بكوفيد-19، على ما أعلنت السلطات الصينية السبت.

وقال المتحدث باسم بلدية بكين شو هيجيان في مؤتمر صحافي السبت إن معظم تلامذة المرحلتين الابتدائية والثانوية "سيواصلون الدراسة عن بعد من منازلهم" اعتبارًا من الاثنين.

ويناقض هذا الإعلان، بشكل جزئي، قرارًا سابقًا قضى بعودة التلامذة إلى مدارسهم على مراحل، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

صفر كوفيد

والصين آخر اقتصاد كبير لا يزال يطبّق استراتيجية "صفر كوفيد" عبر عمليات إغلاق محددة واختبارات كوفيد-19 على نطاق واسع وحجر صحي لفترات طويلة.

لكن الأعداد التي سُجّلت في الأشهر الأخيرة جعلت هذا النهج على المحكّ.

وفرضت مدينة شنغهاي إغلاقًا عامًا مرهقًا منذ عدة أشهر، فيما أُغلقت المدارس في العاصمة بكين وأُجبر السكان على العمل من المنزل.

وخففت سلطات بكين الكثير من القيود مطلع الأسبوع، لكن تسجيل عشرات الإصابات بكوفيد-19 دفع المسؤولين إلى تشديد بعض القيود.

وأُطلقت حملة فحوص في شنغهاي تستهدف أكثر من 20 مليون شخص السبت، بعد أقلّ من أسبوعين على نهاية الإغلاق العام الصارم الذي فُرض على المدينة، تزامنا مع شحّ في المواد الغذائية واحتجاجات فردية لسكان غاضبين.

وتم إبقاء مجموعة من القيود إذ تخشى السلطات تفشي كوفيد-19 مجددًا بعد السيطرة أخيرًا على أسوأ موجة وبائية في الصين منذ عامين.

وسجّلت الصين 138 إصابة بكوفيد-19 السبت، بينها 61 في بكين و16 في شنغهاي، بحسب لجنة الصحة الوطنية.