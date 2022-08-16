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واشنطن: ثبتت إصابة السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بفيروس كوفيد-19 وهي تعاني "أعراضا خفيفة"، كما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء مشيرا إلى أن نتيجة زوجها جو بايدن أتت سلبية.

وقالت إليزابيث ألكزاندر مديرة مكتب الاتصالات الخاص بالسيدة الاميركية الأولى إن زوجة الرئيس "بدأت تظهر عليها أعراض مشابهة لأعراض نزلة البرد" مساء الاثنين، فخضعت لاختبار "بي سي آر" كانت نتيجته إيجابية.

وأضافت أن جيل بايدن (71 عاما) ستحصل على علاج باكسلوفيد وستحجر نفسها "على الأقل خمسة أيام" في ساوث كارولاينا حيث كانت في إجازة مع جو بايدن.

خضع الرئيس الاميركي لاختبار كوفيد-19 أتت نتيجته سلبية وسيعود، كما هو مخطط، إلى واشنطن الثلاثاء، على ما أفاد ناطق باسم البيت الأبيض.