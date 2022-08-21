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طوكيو: تأكدت إصابة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بكوفيد، وفق ما أعلن مكتبه الأحد، قبل أسبوع من مشاركته المقررة في مؤتمر للتنمية في أفريقيا تستضيفه تونس.

وأفاد مسؤول في مكتبه فرانس برس أن كيشيدا خضع لفحص "بي سي آر" "بعدما عانى من حمى خفيفة وسعال" مساء السبت.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه قد يضطر الآن لحضور "مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بأفريقيا" (تيكاد) عن بعد.

وسجّلت اليابان عددا قياسيا للإصابات بكوفيد في الأيام الأخيرة، رغم أن إجمالي حصيلة الوفيات لديها جرّاء الوباء بلغت 36780 حالة، وهو رقم يعد أقل بكثير من الأعداد المسجّلة في العديد من الدول الأخرى.

وتلقى كيشيدا (65 عاما) الذي تولى السلطة في تشرين الأول/أكتوبر رابع جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في وقت سابق هذا الشهر.

وقضى عطلة مع عائلته وكان من المقرر أن يعود إلى العمل الاثنين.

ولم تفرض اليابان إطلاقا تدابير إغلاق مشددة واستهدفت التدابير التي اتّخذتها لمكافحة الوباء ساعات عمل الحانات والمطاعم علما أنها رفعت جميعها في أذار/مارس.

وأعيد فتح الحدود جزئيا لكن ما زالت تحظر دخول السياح إلا إذا كانوا ضمن مجموعات منظّمة.

وأقامت طوكيو شراكة مع الدول الإفريقية منذ العام 1993 لعقد مؤتمر "تيكاد" كل خمس سنوات.

ومن المقرر أن تدعم اليابان خلال الاجتماع المقبل "التنمية بقيادة إفريقية" مع التركيز على الاقتصاد والمجتمع والسلم والاستقرار، بحسب ما جاء في وثيقة للخارجية اليابانية.

وأضافت الوثيقة بأن اليابان ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا للتعامل مع أزمة الغذاء التي تفاقمت جرّاء حرب أوكرانيا.