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برلين: أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين إصابة المستشار أولاف شولتس بكوفيد غداة عودته من جولة في الخليج.

وقال شتيفن هيبيستريت إن الزعيم البالغ 64 عاما ظهرت عليه أعراض رشح "خفيفة" قبل أن تثبت إصابته الاثنين ويلتزم بحجر في شقته بمقر المستشارية.

وقال المتحدث إن التزاماته في الأيام القليلة المقبلة ستستمر افتراضيا.

وتأتي إصابة شولتس بكورونا غداة عودته من جولة سريعة في نهاية الأسبوع شملت السعودية وقطر والإمارات هدفت خصوصا إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات الطاقة لألمانيا.