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جنيف: حذّرت الأمم المتحدة والصليب الأحمر الاثنين من أن مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال العقود المقبلة بسبب موجات الحر التي يزداد تواترها وشدّتها.

وأشارت المنظمتان في تقرير إلى أنه نظرًا للتطور الحالي للمناخ، "قد تبلغ موجات الحر أو حتى تتخطى الحدود الفيزيولوجية والاجتماعية" للإنسان خلال العقود المقبلة و"تتسبب بمعاناة واسعة النطاق وبخسارة أرواح"، خصوصًا في منطقة الساحل والقرن الإفريقي وجنوب آسيا وجنوب غرب آسيا.