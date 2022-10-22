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لا تتخلصوا من قشور الرمان. فإن كانت غير صالحة للأكل، لديها فوائد صحية متعددة.

فهذه القشور الحمراء التي تشكّل حوالى 50% من جحم الفاكهة، تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من العصير. ويمكن تجفيف القشور وطحنها إلى مسحوق ناعم يُنقع في ماء ساخن ويُستهلك كشاي أو يخلط مع الماء لعمل عجينة يمكن استخدامها موضعياً.

فوائد

يساعد الرمان وقشوره في علاج فرط التصبغ بفضل المستويات العالية من مضادات الأكسدة والبوليفينول.

وتقلل قشور الرمان من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكري.

وفيما تحمي هذه القشور الحمراء من فقدان السمع المرتبط بالعمر ، تأتي أهمية مكونات هذه الفاكهة في خصائصها المقاومة للسرطان. فالرمان يحتوي على كميات عالية من مادة بانيكالاجين، وهي مادة بوليفينول ثبت أن لها خصائص مضادة لسرطان الثدي والفم والقولون والكبد.