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لوكسمبورغ: أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين عن موقفه من قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" بالدعوة إلى وضع "أهداف طموحة"، دون أن يخوض في تفاصيل المساعدات المالية المخصصة للدول النامية لتعويضها عن أضرار الاحتباس الحراري.

وأقرت دول التكتل الـ27 بأن "الطموح العالمي يجب أن يتعزز بشكل كبير جداً" لعدم التفريط بأهداف اتفاق باريس المتمثلة في الحد من زيادة درجة حرارة الأرض.

وحض الإعلان الدول على "التقدم بأهداف طموحة" قبل قمة المناخ السنوية التي ستعقد في شرم الشيخ الشهر المقبل.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتحديث مساهمات الدول الأعضاء "في أقرب وقت ممكن" بعد مباحثات بينها لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المناخ الخاصة بها.

وتهدف الخطة إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 55 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.

ودعا النص الذي تبناه وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورغ جميع الأطراف إلى وضع حد لاستخدام الفحم بشكل نهائي "من خلال خفض تدريجي".

المساعدات المالية

لكن الإعلان ظل حذراً فيما يتعلق بالمساعدات المالية التي يجب تخصيصها للدول النامية.

إلا أن تمويل "الخسائر والأضرار" الناجمة عن تأثيرات الاحتباس الحراري ستكون قضية ملحة في "المؤتمر الـ27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية".

ولم تحترم الدول الغنية حتى الآن التزامها بتقديم ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً من المساعدات المناخية، وهو هدف تم تحديده مبدئياً لعام 2020، من أجل مساعدة البلدان الفقيرة على تقليل انبعاثاتها والتكيف معها.

وتتوقع دول الاتحاد الأوروبي أن "يتحقق الهدف في عام 2023" كما جاء في الإعلان، دون تقديم أي أرقام جديدة.

وقالت وزيرة البيئة التشيكية آنا هوباكوفا إن التعويض عن الخسائر والأضرار "سؤال صعب"، مضيفة "نحن مستعدون لمناقشة" الشروط المحتملة.