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تمكن رجل بريطاني من إنجاب طفل بفضل حيوانات منوية كان قد جمدها منذ نحو 26 عاما.

وهي الواقعة الأولى من نوعها في المملكة المتحدة، وثاني أطول مدة لإنجاب طفل باستخدام نطف مجمدة في العالم بعد قصة الزوجين الأميركيين اللذين تمكنا من الحصول على مولود باستخدام حيوانات منوية، كان عمرها نحو 27 عاماً.





صورة للأب بيتر هيكلز(linkedin)

بيتر هيكلز، الأب الذي يبلغ اليوم 47 عامًا، كان قد قرر تجميد عينة من الحيوانات المنوية في 5 يونيو\ تموز1996 بعيد اكتشاف إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية عندما كان في الحادية والعشرين من عمره.

ولقد احتفل مع خطيبته، أوريليا أبرافيسيوت، 32 عامًا بمولودهما الذي أبصر النور بعمليةٍ قيصرية وهو في تمام الصحة ويزن 3.6 كيلوغرامات.

وقال الأب هيكلز، الذي كان لاعباً في نادي توتنهام قبل إصابته بالسرطان: إنه حقًا معجزة صغيرة نجمت عن نطف تم تجميدها قبل بطولة أمم أوروبا عام 96، وها هو يبصر النور قبل كأس العالم 2022 .. أنه أمر مذهل حقا".

وتابع: "كرة القدم ستسري في دمه، ومن يدري ربما سيرى نادي توتنهام يتوج بلقب الدوري الإنكليزي يومًا ما".