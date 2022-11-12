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شرم الشيخ (مصر): دعت شركات كبرى مثل إيكيا ومايكروسوفت السبت الحكومات إلى احترام التزاماتها في مكافحة التغير المناخي.

وقعت النداء 200 شركة من بينها باير ونستله وسان-غوبان ويونيليفر وفولفو، وبعضها من قطاعات تٌنتقد بسبب تأثيرها السلبي على البيئة، فضلا عن مؤسسات مثل غرفة التجارة الدولية.

وجاء في الاعلان "نحتاج أن تٌبقي الحكومات بدءا بأكثر الدول تطورا في العالم، على تعهدها بحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية والتحرك سريعا لتطبيق ذلك".

وقالت الرئيسة الايرلندية السابقة ماري روبنسون التي ترأس مجموعة "الحكماء" التي أسسها نلسون مانديلا وتضم مسؤولين سابقين يعملون من أجل السلام في العالم "هذه مبادرة مهمة تشدد على أنه ينبغي علينا اعتبار 1,5 درجة مئوية ليس كهدف بل كحد أقصى لعالم قابل للعيش".

اتفاقية باريس

نص اتفاق باريس حول المناخ المبرم العام 2015 على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين مئويتين وإن امكن بحدود 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأكدت روبنسون لصحافيين "هذا الأمر موجه للحكومات، تلك المتواجدة هناك في المؤتمر ولم ترفع بعد أهدافها الوطنية كما وعدت في غلاسغو (المؤتمر السابق) ولا سيما دول مجموعة العشرين التي تجتمع الأسبوع المقبل" في بالي.

وأضافت "من المهم جدا أن تبدأ الحكومات بتحمل مسؤولياتها بجدية لخفض الانبعاثات العالمية بالنصف بحلول 2030 فيما هي تشهد ارتفاعا راهنا. هذا جنون!".

وشددت ماريا مينديلوتشي المديرة العامة لائتلاف شركات منخرطة في قضايا المناخ "وي مين بيزنيس" على أنه ينبغي التشديد بوضوح على هدف 1,5 درجة مئوية لتوجيه أوساط الأعمال.

وأكدت "ما أن تحدد ميزانية وحد أقصى، يمكن تحقيق نتائج".