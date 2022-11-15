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فيينا: رش ناشطون مناخيون الثلاثاء سائلاً أسود على لوحة "موت وحياة" الشهيرة للرسام النمساوي غوستاف كليمت، على ما أعلن متحف ليوبولد في فيينا، في أحدث حلقات مسلسل التعرض للوحات كبار الفنانين في العالم بهدف التوعية على أزمة المناخ.

وقال الناطق باسم المتحف كلاوس بوكورني لوكالة فرانس برس إن "مسؤولي الترميم يعملون لتحديد ما إذا كانت اللوحة المحمية بواجهة زجاجية قد تعرضت لأي ضرر"، جراء الهجوم الذي أعلنت مجموعة "لاست جينيريشن" (الجيل الأخير) المسؤولية عنه من خلال تغريدة عبر تويتر أرفقتها بصور توضيحية.

وفي الأسابيع الأخيرة، حصلت سلسلة هجمات نفذها ناشطون يقولون إنهم يريدون توعية الرأي العام بشأن التغير المناخي، فألصقوا أيديهم على سلسلة لوحات "حساء كامبل" الشهيرة لأندي وارهول في أستراليا، كما رموا حساء الطماطم على إحدى لوحات سلسلة "دوار الشمس" لفان غوخ في لندن، أو بطاطا مهروسة على تحفة فنية لكلود مونيه في متحف قرب برلين.

كما رش ناشطان مناخيّان الأحد سائلاً لزجاً على علبة زجاجية تغلف مومياء طبق الأصل في المتحف المصري في برشلونة.

والخميس، أكدت متاحف عالمية أنها تشعر "بصدمة عميقة" إزاء التحركات التي استهدفت أعمالا فنية على أيدي ناشطين مناخيين، مذكّرة بالدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات في حفظها.