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تيغوسيغالبا: أفادت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو الجمعة أن بلادها فقدت 10 % من غاباتها بين عامَي 2010 و2021، وذلك أثناء افتتاحها برنامجاً لحماية البيئة.

وقالت كاسترو "في ظل الحكم الديكتاتوري بين 2010 و2021، فقدت هندوراس 696 ألفاً و562 هكتاراً من الغابات في المجمل، ما يمثل 10 % من غاباتنا"، في إشارة إلى حكومات سلفيها بورفيريو لوبو (2010-2014) وخوان أورلاندو هيرنانديس (2014-2018 و2018-2022).

في وسط غابة من الصنوبريات في سان ماتياس، على مسافة خمسة كيلومترات شمال العاصمة تيغوسيغالبا، افتتحت كاسترو برنامجاً لمنع حرائق الغابات وإعادة التحريج يشمل 150 من أصل 298 بلدية في البلاد.

وأعربت عن أسفها لحرائق الغابات وإزالة الأحراج في البلاد، بسبب التربية المكثفة للمواشي والزراعة المتحركة.

كان لدى هندوراس 1,9 مليون هكتار من الغابات الصنوبرية، لكنها فقدت حوالى 500 ألف هكتار بين عامَي 2015 و2016، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة السريعة في أعداد نوع من الحشرات بعد موجة جفاف كبيرة، ما يُعزى إلى تغير المناخ.

وتضم هندوراس البالغة مساحتها 112 ألفاً و492 كيلومتراً مربعاً، خمسة أنواع من الغابات: الصنوبرية والمدارية الرطبة والضبابية وغابات المنغروف والغابات الجافة.