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الزنك يلعب دوراً حيوياً في وظائف الجسم، ويؤثر بشكلٍ كبير على عملية الأيض. كما أنه يحمي جهاز المناعة، ويصلح الأنسجة التالفة.

لكن جسم الإنسان لا يخزن الزنك. ما يعني، أنه من الضروري تناول الكمية الكافية من هذا المركب بشكلٍ يومي عن طريق الوجبات الغذائية.

وبحسب الدراسات، فإن الرجال البالغين يحتاجون لـ11 ميليغرام من الزنك بشكلٍ يومي، بينما تحتاج النساء إلى 8 ميليغرام. فما هي الأغذية الغنية بالزنك؟

اللحوم

تعتبر اللحوم الحمراء مصدرا جيدا للزنك، إذ يحتوي كل 100 غرام من لحم البقر على 4.79 ميليغرام من هذا المركب.

المكسرات

تعد المكسرات مثل اللوز والكاجو والصنوبر والبندق والجوز(عين الجمل) من الأغذية الغنية بالزنك، بالإضافة إلى الدهون المفيدة والفيتامينات.

البيض

يحتوي البيض على كمية جيدة من الزنك إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى، بما في ذلك فيتامينات "ب" والسيلينيوم، والكولين.

الشوكولا الداكنة

يوفر تناول 100 غرام من الشوكولا الداكنة 3.31 ميليغرام من الزنك، إلا أن خبراء التغذية يحذّرون من سعراته الحرارية.

المحار

يعتبر المحار مصدراً صحياً للزنك، لكونه منخفض السعرات الحرارية. علماً أن كل 6 محارات تُقدّم 33 ميليغرام من الزنك.

وكما هو الحال مع توصيات الخبراء الدائمة، فإن المحار يجب طهيه جيداً قبل تناوله منعاً للتسمم الغذائي، خاصةً بالنسبة للحوامل.