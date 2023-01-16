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اختبر الأطباء البريطانيون بنكرياساً اصطناعياً لتثبيت مستوى السكر والأنسولين في جسم 26 متطوعاً مصاباً بالنوع الثاني من داء السكري.

وهو يعمل على مراقبة التغيّر في تركيز السكر بجسم المريض، ويحدد كمية الأنسولين التي يجب ضخها إلى الدم.

ولقد أظهرت نتائج اختبار البنكرياس الاصطناعي على 26 متطوعاً مصاباً بالشكل الحاد من النوع الثاني من مرض السكري على مدى أربعة أسابيع، أنه نجح في وظيفته تماماً، حيث لا حظ الأطباء استقرار مستوى السكر في دم جميع المرضى.

يُذكر أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن حوالى463 مليون شخص في العالم يعانون من مرض السكري بنوعيه الأول والثاني. علماً أن النوع الأول تسببه أمراض المناعة الذاتية، والثاني يسببه ارتفاع مستوى السكر في الدم.

هذا ويعتبر الوزن الزائد أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالمرض لأن ارتفاع مستوى السكر والأنسولين في الدم غالباً ما يصاحب زيادة الوزن.