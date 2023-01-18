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كشف باحثون في جامعتي ليدز البريطانية، وتيانجين الصينية أن عقار السكري النوع 2 «الميتفورمين» الذي يُباع تحت الاسم التجاري «غلوكوفاج»، ويؤخذ عن طريق الفم يعالج الركبتين.

وتبين من خلال الدراسة التي أجريت على الفئران أنه يهدئ الألم ويبطئ تدمير المفصل.



وشرح الباحثون أن هذا العقار يحفّز إطلاق إنزيم يحمي الغضروف من التآكل، ويخفف الالتهاب والألم. ما يعني أنه يعالج مشكلة هشاشة العظام.



ويقول الباحثون، في المستشفى العام بجامعة تيانجين الطبية في الصين، إن الميتفورمين يعمل عن طريق تحفيز الإنتاج في مجرى الدم من بروتين كيناز المنشط AMP، وهو إنزيم يساعد على تقوية الغضروف ومنعه من التفكك.

يُذكر أن حوالى 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من هشاشة العظام، ويعانون انهيار الغضروف الواقي داخل المفصل، ما يؤدي إلى احتكاك العظام بالعظام مسبباً الألم ومشاكل في تحريك المفصل.



