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هل تعاني من الشيب المُبكر؟ إليك بعض الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر، وإعادة الحياة إليه:

1. الشاي الأسود

يمنع الشيب، عبر محاربة العوامل التي تتسبب في تأكسد الشعر، ويسهم في المحافظة على استمرار لون الصبغ. انقعوا 200 مل من أوراق الشاي في ماء مغلي لمدة ساعتين، ثم اطحنوها لتتحول إلى عجينة ناعمة، واخلطوها مع القليل من عصير الليمون ثم ضعوها على الشعر لمدة 40 دقيقة قبل شطف الشعر.

2. الحناء

تستخدم منذ العصور القديمة في معالجة مشكلات الشعر وتغذيته بشكلٍ طبيعي، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يتعرض لها. كما تمنحه لوناً طبيعياً كالأسود المزرق، ويمكن مزج الشاي الأسود أو الكركديه أو نباتات أخرى بالحناء، للحصول على ألوان مختلفة، وتغطية المناطق الرمادية أو الشعر بالكامل.

3. زيت الخروع

يقوي بصيلات الشعر، عبر تدليك فروة الرأس بالقليل منه. فهو يمنحها الترطيب اللازم ويحافظ على إعادة تصبغ الشعر مجددا.

4. زيت جوز الهند وعصير الليمون

يؤدي الجمع بين زيت جوز الهند وعصير الليمون إلى تفاعلٍ كيميائي ينجم عنه تغميق لون الشعر بشكلٍ طبيعي، ويمكن أن يستمر على مدار فترة من الزمن.

5. عصير البصل

يعد قناع الشعر المكون من من أقوى أنواع الوصفات الفاعلة في التخلص من الشيب؛ وذلك عن طريق وضعه على الشعر مرة أو مرتين أسبوعياً.

6. النظام الغذائي

ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي يحتوي على «ب 12»، الحديد وأوميغا 3، وتضمين السلطات الطازجة اللحوم الخالية من الدهون مثل السمك والدجاج والفواكه والخضراوات في الوجبات اليومية، والحد من الأطعمة السريعة والأطباق المصنوعة من الدقيق الأبيض والمشروبات الغازية والسكريات.