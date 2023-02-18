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واشنطن: يمتنع طفل أميركي من كل اثنين عن تناول حبة واحدة من الخضر أقلّه يومياً، وهي الكمية الموصى بها للحفاظ على صحة جيدة، على ما أظهرت دراسة أجرتها السلطات ونُشرت الخميس.

وأتت النتائج المرتبطة بتناول الخضر أفضل من تلك الخاصة بالفاكهة، إذ بيّنت الدراسة أنّ طفلاً واحداً من كل ثلاثة (32%) لا يأكل حبة من الفاكهة أقلّه يومياً.

وأتت هذه الأرقام التقديرية نتيجة استطلاع تسلّمه بين حزيران/يونيو 2021 وكانون الثاني/يناير 2022، آباء نحو 18300 طفل تراوح أعمارهم بين السنة والخمس سنوات. وتولّت نشر النتائج مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي أهم هيئة صحية اتحادية في البلاد.

وأظهرت الدراسة أيضاً أنّ 57% من الأطفال تناولوا مشروباً يحتوي على سكّر مضاف مرة واحدة أقلّه خلال الأسبوع الذي سبق الاستطلاع.

عناصر غذائية ضرورية

وأشارت مراكز "سي دي سي" إلى أنّ الأطفال بحاجة إلى عناصر غذائية معيّنة لنموّهم، والتي يمكن أن توفّرها الفاكهة والخضر. وتزيد السكريات المُضافة إليها من مخاطر الإصابة بالبدانة وتسوّس الأسنان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أنّ النتائج أتت مختلفة بين الولايات، ففي فيرمونت مثلاً، وحدهم 30% من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين السنة والخمس سنوات لم يتناولوا حبة من الخضر أقلّه يومياً خلال الأسبوع الذي سبق الاستطلاع، بينما بلغت هذه النسبة 65% في لويزيانا.

وأتت نسبة الأطفال الذين لا يتناولون حبة من الخضر وأخرى من الفاكهة يومياً أعلى لدى الأطفال ذوي البشرة السوداء منها لدى البيض، وكانت أعلى كذلك لدى أولئك الذين يعيشون في منازل فقيرة ولا تُتاح لهم كميات كبيرة من الاطعمة.