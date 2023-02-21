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هل تستبدلون ملاءات السرير بانتظام؟ إن كنتم تهملون غسلها، سارعوا إلى ذلك. فقد توصلت دراسة حديثة نشرتها صحيفة The Sun البريطانية إلى أن الملاءات المتسخة تُشكّل مستودعاً للكائنات الحية الدقيقة، التي تُسبِّب أمراضاً خطيرة على صحة الإنسان.

أبرز هذه الأمراض:

الأكزيما

وهي تتسبب بحكة الجلد وجفافه وتشققه.

فجسم الإنسان يتخلص من 500 مليون خلية من خلايا الجلد يوميا، والعديد منها ينسلخ بينما ننام في السرير، فيتغذى عليها عثّ الغبار الصغير. وهو يثير الحساسية، ويؤدي إلى تهيج الأكزيما المسببة للحكة".



الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو نوع من عدوى الصدر التي يمكن أن تجعل التنفس صعبا.

وأعراضه الشائعة السعال والشعور بالتعب والضعف والتعرق أو الارتعاش بشكل متكرر.

وجد بحث أميركي أن بكتيريا المكورات العنقودية في الملاءات المتسخة في المستشفيات، يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي.



حب الشباب

حب الشباب هو حالة جلدية شائعة، وغالبا ما تكون مؤلمة، تصيب العديد من الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم.

يتأثر نحو 95 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و30 عاما بهذه الحالة إلى حد ما.

ربما ليست بكتيريا المكورات العنقودية سبباً رئيسياً لظهور حب الشباب، لكنها تؤدي إلى تفاقم الحالة وتطورها.



الربو

الربو هو حالة تنفسية ناتجة عن التهاب أنابيب التنفس التي تحمل الهواء من وإلى الرئتين. وهو يتفاقم بسبب الكائنات الدقيقة التي تشاركنا الفراش. فقد اكتشف الخبراء أن عث الغبار الذي يتراكم في غطاء السرير يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالربو.



هذا ويوصي الخبراء بتنظيف ملاءات الأسرّة بالماء الساخن، وتنظيف غرفة النوم بانتظام بالمكنسة الكهربائية لتخفيف إمكانية الإصابة بالأمراض التي قد تُشكل_في حال تفاقمت_ خطرًا على حياة الإنسان.