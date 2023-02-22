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تبليسي: أعلن أطباء ميخائيل ساكاشفيلي الأربعاء أن صحة الرئيس الجورجي السابق وأحد قادة المعارضة حالياً، تدهورت مع خسارته الكثير من وزنه.

وقالت تامار دافاراشفيلي طبيبة ساكاشفيلي، في مؤتمر صحافي إن "حالة المريض تصبح خطيرة، وستزداد سوءًا لأن وزنه وكتلة جسمه تراجعت كثيراً".

وأضافت أن "الخطوة التالية قد تكون نقله إلى وحدة العناية المركزة".

يقضي ساكاشفيلي حكما بالسجن ست سنوات لإدانته "بإساءة استخدام السلطة" وهو يعتبر التهم الموجهة إليه مسيسة.

ودين ساكاشفيلي وصدر بحقه حكم غيابي في 2018 أثناء إقامته في المنفى واعتقل لدى عودته إلى جورجيا في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

رفضت محكمة في تبليسي مطلع الشهر الجاري الإفراج موقتا عن الرئيس الجورجي السابق رغم تدهور صحته بشكل حاد.