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حدد الباحثون من جامعة لوند السويدية 395 جيناً في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

وثبت أن أحد الجينات «PAX5» يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضعف إفراز الأنسولين في البنكرياس لدى الأفراد المصابين بالسكري.

وتستند الدراسة إلى تحليلات الخلايا المنتجة للأنسولين من 283 فرداً مصاباً بداء السكري من النوع 2 وآخرون لا يعانون كمجموعة تجريبية ضابطة.

وأكد العلماء أن الجين "PAX5" ثبت سابقاً أنه مرتبط بسرطان الدم، ولكن لا توجد دراسات معروفة عن دور الجين في جزر البنكرياس ومرض السكري.

وأجرى الباحثون العديد من التجارب على الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس من البشر والجرذان، حيث درسوا كيفية تأثير التعبير المتغيّر للجين على إفراز الأنسولين. وأظهرت تجربتهم أن إفراز الأنسولين كان ضعيفاً، وأن موت الخلايا يزداد عندما يتم الإفراط في التعبير عنه.



هذا وأوضح الباحثون أن 94 من الجينات المحددة معروفة سابقاً للعلماء، وهم يأملون باستخدام نتائج التجارب لتطوير علاجات جديدة لمرض السكري من النوع 2.