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جنيف: أنهت منظمة الصحة العالمية عقد المدير الإقليمي لغرب المحيط الهادئ الياباني تاكيشي كاساي الذي اتهم بالعنصرية والممارسات السيئة.

يأتي قرار فصل الدكتور كاساي بعد اجتماع استمر يومين للجنة التنفيذية للمنظمة في جنيف ويلي توصية إقالة أصدرتها الأسبوع الماضي اللجنة الإقليمية لغرب المحيط الهادئ.

واتخذ القرار "بعد دراسة متأنية" كما ذكرت منظمة الصحة في بريد إلكتروني أرسل إلى الدول الأعضاء.

في تشرين الاول/أكتوبر 2021 أصدر العشرات من موظفي منظمة الصحة شكوى داخلية ضد كاساي، الذي تولى في عام 2019 رئاسة المديرية الإقليمية لغرب المحيط الهادئ - والتي تشمل 1,9 مليار شخص في 37 دولة - قبل إرسال بريد إلكتروني في منتصف كانون الثاني/يناير 2022 إلى الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للوكالة الأممية لابلاغها بالامر.

واتهموا فيه كاساي بأنه "مدير استبدادي وعنصري" ولكن أيضا بأنه تبادل بانتظام معلومات مع وزارة الخارجية اليابانية، ورفض انتقاد الصين أو "بإهدار" أموال المانحين.

اتهامات خطيرة

تم الكشف عن هذه الاتهامات الخطيرة في نهاية كانون الثاني/يناير 2022 من قبل وكالة أسوشيتد برس.

هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الموقف في منظمة الصحة العالمية، التي عمدت الى تكليف نائبة المدير العام لمنظمة الصحة سوزانا جاكاب بهام كاساي موقتا.

يُنتخب المديرون الإقليميون لمنظمة الصحة العالمية بأصوات الدول الأعضاء في المنطقة التي يترأسونها، ثم من قبل الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة، ولديهم صلاحيات كبيرة.

من المقرر إجراء هذه الانتخابات في تشرين الاول/أكتوبر 2023.