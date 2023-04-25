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لماذا يشيخ جلد الرقبة ويصاب بالترهل قبل المناطق الأخرى في جسم الإنسان؟ سؤال يطرحه الكثيرون وخاصةً النساء.

والجواب الطبي هو أن "جلد الرقبة هو الأكثر هشاشة في مناطق الجسم، وبالتالي، فهو الأكثر عرضة للإصابة بالتلف". والسبب أنه يحتوي عددا أقل من الخلايا الجذعية والبنى التي يمكن أن تساعد على إحيائه مجددا.

ويشير تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى العوامل التي تؤثر على ترهل جلد الرقبة، وبينها طريقة الجلوس والانحناء المستمر، وقلة العناية بالبشرة.

فالانحناء المستمر أمام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية، يؤدي لظهور الخطوط الأفقية قبل الأوان.

وقد يتسبب ضعف عضلات الرقبة بظهور التجاعيد التي لا تتعافى بنفس السرعة المعهودة لشفاء الجلد في مناطق أخرى من الجسم.

ولا شك أن التعرّض للأشعة ما فوق البنفسجية له تأثيرات سلبية على جلد الرقبة، حتى لو كان لفترةٍ قصيرة، ذلك لأنه يؤثر سلباً على إنتاج مادة الكولاجين.

الوقاية:

يوصي أطباء الجلد بالوقاية والاهتمام بهذه المنطقة الجلدية بشكل خاص. وذلك، بالحرص على النظافة، ووضع الكريمات المرطبة الضرورية باستمرار.