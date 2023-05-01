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لشبونة: يمكن للبرتغاليين اعتباراً من الاثنين الحصول على إجازات مَرَضية تتيح لهم التوقف عن العمل حتى ثلاثة أيام بمجرد تقديم "تصريح ذاتي" عن المرض عبر الإنترنت أو الهاتف، ما من شأنه المساعدة في تخفيف الضغط على هيئة الصحة الوطنية، بحسب بيان حكومي.

ولن يكبّد هذا الإجراء الدولة أو أصحاب العمل أي كلفة، إذ إن الحد الأقصى لمدة التوقف عن العمل هذه يتوافق مع فترة الانتظار التي لا تُدفع خلالها أي مخصصات للموظفين من جانب الضمان الاجتماعي، وفق وزارة الصحة.

هذا الإجراء جزء من مجموعة تدابير "للعمل اللائق" اعتمدها البرلمان في شباط/فبراير لتحسين ظروف عمل الموظفين.

وينص إصلاح قانون العمل على عشرات التدابير الأخرى، بينها توسيع الحالات التي يُسمح فيها بالعمل عن بعد أو زيادة تعويضات نهاية الخدمة.

للحصول على واحدة من هذه الإجازات المَرَضية قصيرة الأمد، والتي تقتصر على اثنتين في السنة، بات يمكن للموظفين الذين يعانون مشكلات صحية تبرير غيابهم لصاحب العمل بالاعتماد فقط على تصريح محلّف على موقع الخدمة الصحية الوطنية.

من أهداف هذا الإجراء المتاح لأي عامل يزيد عمره عن 16 عاماً، تسهيل أوضاع أصحاب العمل وتخفيف عمل أطباء الأسرة في مراكز الصحة العامة، وهم الوحيدون المخولون إصدار إجازة مَرَضية.

وتشير تقديرات صادرة عن وزارة الصحة إلى أن ثمة حوالى 600 ألف استشارة طبية تحصل كل عام لتبرير الغياب عن العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.