قال علماء في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للتغذية أنّ دمج زيت الزيتون في النظام الغذائي يساعد على تقليل خطر الخرف.

وذلك وفقًا لدراسة هي الأولى التي تبحث في العلاقة بين النظام الغذائي والموت المرتبط بالخرف.

وحلل العلماء الاستبيانات الغذائية وسجلات الوفيات التي تم جمعها من أكثر من 90 ألف أميركي على مدى ثلاثة عقود، توفي فيها 4749 مشاركاً في الدراسة بسبب الخرف.

وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً لديهم خطر أقل بـ28 % للوفاة من الخرف مقارنةً بأولئك الذين لم يتناولوا زيت الزيتون مطلقاً أو نادراً.