يعتقد العلماء أن التقلبات المتكررة في الطقس قد تؤدي إلى اختلالات كيميائية وكهربائية في الدماغ. وقد يحدث في بعض الحالات تهيج الأعصاب، وينتج عنه صداع قد يدوم لمدة نصف ساعة او يستمر لساعات.

وبحسب الدراسات العلمية، يؤثر الطقس الحار بشكلٍ كبير في الصحة النفسية، إلى جانب أعراض الصداع التي تتفاقم مع الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة.

- كيف يمكن التخلّص من آلام الصداع؟

لا شك أن تناول الأدوية والمسكنات ليس مفيدًا على الدوام. لذا ينصح الخبراء بالالتزام بهذه التعليمات التي تفيد في الحد من آلام الرأس:

- ارتداء قبعة عند الرغبة في الخروج من المنزل تحت أشعة الشمس.

- البقاء في مكان رطب وجيّد التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان

- شرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والحصول على وقت كافٍ من الاسترخاء.

- الابتعاد عن كل ما يتسبب بالأرق والتوتر.

- ينصح الخبراء بتجنب الإفراط في النوم

-يجب عدم تخطي وجبات الطعام.

- حاولوا عدم إجهاد العينين عن طريق النظر إلى الشاشات الإلكترونية لوقتٍ طويل.

- ينصح الخبراء بتناول الشاي الذي يحتوي على الأعشاب.-

يمكن الاستعانة بوضع كمادات باردة على موضع الألم في الرأس

-كما يفيد تدليك الرأس بزيت اللافندر أو النعناع بعد تخفيفه بالماء.