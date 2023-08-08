واشنطن: يُفترض أن تكون مركبة "ستارلاينر" الفضائية من تصنيع شركة "بوينغ" جاهزة في آذار/مارس لتنطلق في أول رحلة مأهولة لها إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما واجهت مشاكل عدة، على ما أفادت الشركة الاثنين، من دون تحديد موعد لإقلاعها.

وقال مدير برنامج "ستارلاينر" لدى "بوينغ" مارك نابّي، في مؤتمر صحافي "في الوقت الراهن، نتوقع أن نكون جاهزين في أوائل آذار/مارس"، مضيفاً "هذا لا يعني أنّ مطلع آذار/مارس هو موعد لإقلاع المركبة".

موعد الاقلاع

وأشار إلى أنّ موعد الإقلاع يُفترض أن يُحَدّد بناءً على إمكانات مجموعة "يو ال ايه" الصناعية التي توفّر الصاروخ الذي سيحمل المركبة الفضائية، والأماكن المُتاحة في محطة الفضاء الدولية.

وتتولى مركبات من تصنيع شركة "سبايس اكس" منذ العام 2020 نقل رواد فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إلى محطة الفضاء الدولية، لكنّ ناسا تبدي رغبةً في توافر جهة مُزوِّدة ثانية للمركبات الفضائية.

وبعد رحلة فاشلة في العام 2019، تمكنت كبسولة "بوينغ" من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية في أيار/مايو، في رحلة غير مأهولة.

ويتعيّن على الشركة راهناً إجراء اختبار نهائي عبر رحلة مأهولة على "ستارلاينر" من أجل اعتمادها والبدء برحلاتها التشغيلية.

كانت "بوينغ" تأمل في أن تتمكن من تنفيذ هذه الرحلة المأهولة في العام 2022، قبل تأجيلها مرات عدة.

تأجيل

وكان آخر تأجيل حصل في حزيران/يونيو، بسبب مشكلتين منفصلتين.

تتعلق المشكلة الأولى بالمظلات المستخدمة لكبح الكبسولة أثناء عودتها إلى الأرض، إذ تبين أنّ جزءاً من الرابط بين الكبسولة والمظلة نفسها أكثر هشاشة مما كان متوقعاً.

وبعد حل هذه المشكلة، سيُطلَق اختبار في تشرين الثاني/نوفمبر، وسيكون نجاحه ضرورياً من أجل التقدّم في البرنامج.

أما المشكلة الثانية فتتعلق بالشريط اللاصق المستخدم في لف الكابلات الكهربائية داخل الكبسولة. وقد ثبت أن هذا الشريط قابل للاشتعال، ويمكن أن يشكل خطراً في حالة حدوث خلل ما، في ظل ظروف محددة.

وأُزيل قسم كبير من الشريط فيما لا تزال عملية إزالته مستمرة. وقال نابّي "في بعض الزوايا التي كانت إزالة الشريط صعبة فيها، استخدمنا تقنيات أخرى كإضافة طبقة واقية".

وقال مدير البرنامج لدى ناسا الاثنين جويل مونتالبانو إنّ "مركبة ستارلاينر تبقى أولوية قصوى لبرنامج المحطة الفضائية".

وستنقل أول رحلة مأهولة للكبسولة رائدي فضاء من ناسا هما باري ويلمور وسونيتا وليامس، إلى محطة الفضاء الدولية حيث يُفترض أن تستمر مهمتهما نحو أسبوع.

وستُطلق الكبسولة من محطة كيب كانافيرال في فلوريدا.