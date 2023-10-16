باريس: تقام مراسم جنازة عالم الفيزياء الفلكية الفرنسي الكندي أوبير ريفز، الذي توفي الجمعة عن 91 عاماً، في باريس بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر، على ما أفاد مقربون منه وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال لورانس أونورات، المقرب من عائلة ريفز، إن مراسم جنازة عامة ستُقام في مقابر بير لاشيز.

وكان ريفز راوياً بارعاً لتاريخ الكون الذي شكّل شغفه في الحياة، واشتهر بترويجه لعلوم الفضاء.

وكان أيضاً من أبرز المدافعين عن كوكب الأرض. وبعدما أصبح رئيساً لجمعية الإنسانية والتنوع البيولوجي في العام 2001، واصل تحذيراته من مذبحة تجاه الأنواع ومن الاحترار المناخي، مع دعوته السياسيين إلى التحرّك لحماية كوكبنا.

وخلال ندوة بيئية في قصر الإليزيه عام 2014، قال ريفز "علينا أن نتفادى أن يصبح الكوكب غير صالح للسكن".

وتابع في كلمة مؤثرة "نحن أمام معركة.. من سينتصر؟ لا أحد يعلم".