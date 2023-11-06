أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لتتجاوز 10 آلاف قتيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن الحصيلة بلغت 10022 قتيلاً، في اليوم 31 من الحرب.

وأضاف القدرة: «ندعو لتوفير ممر إنساني آمن وعاجل لإدخال الإمدادات الطبية والوقود والوفود الطبية»، مؤكداً أن المنظومة الصحية باتت عاجزة تماماً وتعاني شللاً تاماً.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة بشكل متواصل منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر إثر هجوم شنته حركة «حماس»، وأودى بنحو 1400 شخص في إسرائيل وفق السلطات.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه «الهدنة المؤقتة من دون إطلاق سراح الرهائن» الذين تحتجزهم «حماس» منذ هجومها، ويقول الجيش الإسرائيلي إنهم نحو 240 شخصاً بينهم مواطنون أجانب.

واختُطف هؤلاء خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته «حماس» على إسرائيل، وهو الأعنف منذ قيام دولة إسرائيل في عام 1948. وقُتل في هذا الهجوم أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.