في سياق دعم المملكة العربية السعودية المتواصل للقطاع الصحي في اليمن، نفَّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، بمشاركة 12 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

برنامج تطوعي

ويعد هذا البرنامج التطوعي الأول من نوعه ويأتي ضمن سلسلة البرامج التطوعية النوعية والمتخصصة التي تنفذها المملكة لمساعدة المرضى والمصابين من الشعب اليمني، للتخفيف عنهم جرَّاء الأزمة الإنسانية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال المشروع حتى اليوم بالكشف على 500 حالة، وإجراء 43 عملية جراحية، إلى جانب صرف الأدوية الطبية لـ30 شخصاً، كما تم من خلال البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة تدريب 30 شخصاً حتى اليوم، وسيتم اختتام البرنامج خلال اليومين القادمين.