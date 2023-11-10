قطاع غزة: أكد مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال في قطاع غزة، بكر قاعود، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، اليوم الجمعة، أنه تم إجبار الطواقم الطبية بالقوة وإطلاق النار والتهديد بالقصف على الإخلاء الكامل لمجمع النصر الطبي الذي يشمل أربعة مستشفيات.

وقال قاعود أنه "تحت التهديد الإسرائيلي بالقصف قمنا بإخلاء جميع الطواقم الطبية والجرحى والنازحين وحتى الحالات المرضية التي تعتمد على الأوكسجين. حضر الصليب الأحمر ببعض الإسعافات وأخرجها وكانت تتراوح ما بين 3 و7 حالات".

وأشار إلى أن المستشفى يتعرض منذ الخميس للقصف من الناحية الغربية مما أدى لدخول النيران للطابق الأرضي وأسفر عن حالات اختناق.

وأضاف قاعود أن "مجمع النصر الطبي الآن خالٍ من المرضى والطواقم الطبية، ربما ما تبقى فقط بقسم الجراحة حالتان لا تستطيعان الحركة، من تبقى معهم عائلاتهم ولا نعلم مصيرهم".

وكان شهود قد قالوا في وقت سابق إن دبابات إسرائيلية تحاصر أربعة مستشفيات في غزة منها "مستشفى النصر"، وإن هناك إطلاق نار كثيفاً.