أوضح باحثون أن دواء رخيص الثمن يُستخدم بعلاج عدوى الأظافر الفطرية، لديه فعالية قوية ضد مرض مدمر يأكل اللحم والعظام وينتشر في أفريقيا وآسيا والأميركيتين، بحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.

ويقول الباحثون إن هذا الاختراق العلمي، يوفر الأمل لآلاف المرضى الذين عانوا عقودًا من الإهمال، حيث يمكن أن يكون له عواقب خطيرة إذا تركوا دون علاج.

وأظهرت نتائج التجربة السريرية لعلاج جديد لداء (المايستوما)، والتي أجريت في السودان، أن عقار "فوسرافوكونازول" الذي يأخذ عن طريق الفم، فعال بنسبة تصل إلى 85 بالمئة، دون أن يكون له أي آثار جانبية.

وبحسب وكالة فرانس برس، يطلق السودانيون على ذلك المرض، الذي يتآكل معه لحم الإنسان، لقب "الموت الصامت".

ولا يعتبر ذلك المرض قاتلا في الكثير من الأحيان، لكنه يدمر حياة وأجساد المصابين، إذ يتسبب في بعض التشوهات الجسدية وبتر الأطراف. وترك المرضى دون أي علاج، من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة بنسبة كبيرة، وفق الصحيفة.



"تغيير قواعد اللعبة"

ووصفت الطبيبة، بورنا نيوكي، رئيسة قسم مرض المايستوما في مبادرة أدوية الأمراض المهملة "DNDi" (التي نسقت التجربة مع مركز أبحاث المايستوما "MRC" في العاصمة السودانية الخرطوم، وشركة الأدوية اليابانية "Eisai") هذا الاكتشاف بأنه "بالغ الأهمية".

وأضافت: "كنا جميعا متحمسين للغاية.. فها الاكتشاف سيغير قواعد اللعبة".

وذلك المرض هو عدوى مزمنة تسببها بعض أنواع البكتيريا والفطريات، وهو مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية التي تضم 20 مرضًا استوائيًا مهملاً.

ويؤثر هذ الداء في المقام الأول على الشباب في المناطق الريفية الفقيرة، حيث يشكل الأطفال حوالي 20-25 بالمئة من جميع مرضى المايستوما.

ويصاب العديد من الأشخاص بالعدوى من خلال وخز الشوك أثناء المشي دون ارتداء حذاء.

علاج الورم الفطري

وفي الوقت الحاضر، يتم علاج الورم الفطري باستخدام عقار إيتراكونازول، والذي يجب تناوله مع الطعام 4 مرات يوميًا لمدة عام، وله عدد من الآثار الجانبية.

ويمتاز ذلك الدواء بأنه باهظ الثمن، إذ يكلف علاج المريض لمدة عام حوالي 2000 دولار، علما أنه غير متوفر في جميع البلدان الموبوءة.

ويمكن تناول فوسرافوكونازول، الذي يستخدم بالفعل لعلاج عدوى الأظافر الفطرية، مرة واحدة في الأسبوع لمدة عام دون طعام.

وعلى الرغم من التجارب الناجحة في السودان، فقد أدت الحرب في البلاد إلى عرقلة جهود مكافحة المرض، إذ دخل البلد في أزمة عنيفة في أبريل الماضي، بعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التابعة لمنافسه محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.

واضطر مركز موارد المهاجرين في الخرطوم، وهو المركز الوحيد المخصص لأبحاث الورم الفطري في العالم، والذي يعمل كمختبر مرجعي للعديد من المرافق الطبية، إلى الإغلاق.