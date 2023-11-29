أعلنت المنظمة غير الربحية "XPrize" التي تمول الأبحاث العلمية، انها ستمنح جوائز بقيمة 101 مليون دولار لأبحاث مكافحة الشيخوخة.

وجرى الإعلان عن الجائزة، في الرياض خلال قمة "Global Healthspan" التي استضافتها مؤسسة "Hevolution"، غير الربحية والتي تركز على الشيخوخة.

تمويل سعودي

وتقول وكالة "بلومبرغ" إن الحكومة السعودية هي الممول لمؤسسة "Hevolution" التي يُسمَح لها بتلقي الاستثمارات من الأفراد والجهات المانحة من القطاع الخاص في المملكة.

كما تشير إلى ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من يدير هذه المؤسسة التي تُعد واحدة من رعاة المسابقة، وقد خصص لدعمها أكثر من مليار دولار سنويًا.

وتسعى هذه المسابقة إلى الحصول على أدوية وعلاجات أخرى واستراتيجيات نمط حياة تستهدف إطالة فترة الحياة الخالية من الأمراض واستعادة وظيفة العضلات والإدراك والجهاز المناعي لدى المسنين واعادتهم لحالة أكثر شبابا.

وتعد هذه الجائزة الأكبر في تاريخ المؤسسة، التي أطلقت أكثر من 20 جائزة منذ إنشائها عام 1994. علمًا أن المسابقة ستستمر 7 سنوات في تركيز على العلاجات التي تستعيد العضلات والإدراك ووظيفة المناعة بنسبة لا تقل عن 10 سنوات لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 إلى 80 عاما.

المشاركون في المسابقة

وبحسب موقع مجلة "ساينس" ستقدم الفرق المشاركة في المسابقة ملخصات للأبحاث الحالية بشأن علاجاتها، على أن يجري اختيار المجموعات التي تفي بمعايير السلامة والجدوى والفعالية لتنتقل بعده إلى التجارب السريرية عام 2026.

يُذكر أن هذه الأبحاث قد تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشيخوخة التي تربك أنظمة الرعاية الصحية في العالم.