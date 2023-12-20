يرغب الناس بخفض الوزن في الأيام العادية، ويتحوّل الوزن إلى هاجس أكثر بَعد في فترة الأعياد. إذ يزيد في هذه الفترة احتمال اكتساب الكيلوغرامات الزائدة نظراً لكثرة الأطباق الشهية المتوافرة، والتي تصعب مقاومتها. بحسب ما نُشر في Doctissimo يتوافر تطبيق يمكن أن يساعد من تبدو الرشاقة هاجساً لهم، في مكافحة زيادة الوزن في فترة الأعياد.



مكافحة زيادة الوزن

يعتمد التطبيق على تقنية الذكاء الإصطناعي ويسمح بتعداد الوحدات الحرارية في الطبق بسهولة كبرى. إذ يصعب على كثيرين عادةً احتساب الوحدات الحرارية في الأطعمة التي يتناولونها، خصوصاً في فترة الأعياد بوجود أطباق متنوعة على الموائد. مع تطبيق Healthify snap يمكن احتساب الوحدات الحرارية الموجودة في الطبق بأسلوب عملي في غاية السهولة. يكفي التقاط صورة للطبق الذي أمامنا للحصول على عدد الوحدات الحرارية المحدّد والدقيق في الأطعمة الموجودة فيه. كما يسمح التطبيق بتحديد نوع المكونات التي في الطبق. ويبدو أنّ التطبيق المعني يمتاز بنسبة 90 في المئة من الدقة لكشف كل ما يمكن تناوله في الطبق بمجرد التقاط صورة.

ويشجّع هذا التطبيق مستخدميه على خفض الوزن وضبطه، فيما يشكّل مشرف افتراضي على الوزن يساعد في التوجيه في هذا المجال لتحقيق الأهداف المرجوة في مراقبة الوزن.



نظرياً، يبدو هذا التطبيق الحل الأمثل لخفض الوزن. لكن ثمة محاذير وحدوداً لاستخداماته، كما يحذّر خبراء التغذية. إذ تُطرح تساؤلات حول مدى دقّة التطبيق. فقد لا يتمكن من تحديد عدد الغرامات المحدّد في صلصة مستخدمة في السَلَطة، خصوصاً في حال تناول الطعام في مطعم. وبالتالي من الطبيعي ان تعتمد على تقديرات تقريبية لا على أرقام دقيقة.

من جهة أخرى، يحذّر الخبراء من انّ الوحدات الحرارية كلّها لا تتشابه. فـ100 وحدة حرارية من الجزر تختلف عن تلك التي في السكاكر مثلاً. وبالتالي لا بدّ من التمييز بين مختلف المكونات والوحدات الحرارية التي تحتوي عليها بحسب الأصناف التي يتمّ تناولها.



انطلاقاً من ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ثمة حدوداً للنتائج التي يعطيها التطبيق في المعلومات التي ينقلها على المستوى الغذائي، لأنّ هذه المسألة تُعتبر في غاية الدقّة.



بالتالي، ينصح خبراء التغذية بتعلّم كيفية قراءة لائحة المكونات على الأطعمة التي يتمّ تناولها بدلاً من الاعتماد الكلي على تطبيق مماثل. فعلى المدى البعيد، يُعتبر ذلك أفضل وصحياً أكثر، وإن كان من الممكن اعتماد هذا التطبيق للحصول على أرقام تقريبية في الأعياد لما يتمّ تناوله، لتحديد الكميات والحدّ من الأكل بطريقة عشوائية