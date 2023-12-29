هل تتناول المكملات الغذائية؟ مهلاً يجب مراجعة الطبيب!

يُقبِل الناس على تناول المكملات الغذائية دون مراجعة الطبيب المختص وهذا مايعرّضهم للخطر مع سهولة الحصول على الفيتامينات المعلّبة من الصيدليات دون وصفة طبية.

في التالي نبحث مخاطر الإفراط بتناول بعض الفيتامينات.

يحذّر طبيب يدعى تشارلز أخذ على عاتقه مهمة التوعية من مخاطر تناول الفيتامينات عشوائيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وينبّه مضار الإكثار من 4 مكملات غذائية. وهي "فيتامين أ" و"فيتامين إي" و"الحديد" و"البيوتين".

فيتامين أ:

هذا الفيتامين يحافظ على صحة الجلد ويعزز صحة العيون والقدرة البصرية، لكن، في حال تراكم بالجسم سيسبب تلفًا في الكبد.

فيتامين إي:

فيتامين E لديه خصائص مضادة للأكسدة، لكن الجرعات العالية منه تُعطي نتائج عكسية برفع معدلات الإصابة بالسرطان!

الحديد:

إنه معدن أساسي وضروري لنقل الأكسجين في الدم. لكنه قد يُلحِق الضرر بصحة القلب في حال الافراط بتناوله دون وصفة طبيب.

البيوتين:

مكملات البيوتين(فيتامين ب) تُعزّز صحة الشعر والأظافر. لكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى تحريف نتائج الاختبارات المعملية، وبالتالي، لن يتم تحديد الأمراض التي يُحتمل أنها مسببة لهذه الأعراض في حال أُجريت الاختبارات، ما يؤدي إلى التشخيص الخاطئ".