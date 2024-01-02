يصيب التكلّس ملايين الأشخاص. وبحسب الـ CDC، في الولايات المتحدة الأميركية وحدها 53 مليون شخص مصابين بالتكلّس. والذي يُعتبر في العظام من الحالات الشائعة التي تترافق مع التهابات وتضرّر، ومن المهمّ التنبّه لأولى العلامات التي تُنذر بالإصابة بها لمعالجتها في وقت مبكر، كما ورد في Huffingtonpost.



في ما يلي أبرز العلامات المبكرة للتكلّس:

- أوجاع في المفاصل: تُعتبر الأوجاع في المفاصل من أولى الأعراض المرافقة للتكلّس وأكثر وضوحاً وشيوعاً، كما يؤكّد الاطباء. إذ يلاحظ من يعانون المشكلة المزيد من الألم عند المشي على طرقات غير متساوية ومتعرجة وفي صعود السلام. حتى أنّ انتعال الأحذية وارتداء الجوارب قد يسببان الألم.



- ألم في المفاصل عند النهوض صباحاً: في حال الشعور بألم في المفاصل أولاً عند النهوض صباحاً، من الممكن أن يكون التكلّس سبباً وراء ذلك. ومن العلامات المبكرة الشعور بالألم في المفاصل صباحاً بعد ساعات من النوم وعند محاولة النهوض من السرير.



- تورم في المفاصل: في حال ملاحظة تورم في المفاصل قد يكون السبب مرتبطاً بالسائل الزلالي الذي يمنع الاحتكاك على مستوى المفاصل ويسهّل حركتها. فيمكن أن يحصل التهاب وزيادة في الألم وتورم في المفاصل لهذا السبب.



- شعور بالتيبس على مستوى المفاصل عند النهوض: من العلامات المبكرة أيضاً للتكلّس الشعور بالتيبس عند النهوض بعد مرور وقت على الاستلقاء أو الجلوس. وهذا ما ينقله العديد من الأشخاص الذين يعانون التكلّس.



- إحساس بـ"طقطقة المفاصل": يمكن أن يعاني المريض من إحساس بطقطقة المفاصل أو باحتكاكها، وإن كان قد لا يترافق مع ألم أحياناً. وكأنّه يشعر بتكسر ناتح من التكلّس.



- تحسّن في الألم على إثر تناول مضادات الالتهاب: ينتج التكلّس من الالتهاب وغالباً ما يكفي تناول مضادات الالتهابات للشعور بالتحسن وبتراجع مستويات الألم الناتج منه. لذلك في حال مواجهة آلام في المفاصل، يساعد تناول مضادات الالتهابات في الحدّ من الألم والتأكّد من طبيعة المشكلة أيضاً.



- يترافق الألم في المفاصل مع أعراض أخرى: إذا كانت آلام المفاصل تترافق مع أعراض أخرى، قد تكون ناتجة من مشكلة أخرى كالتهاب المفاصل الرثياني. وتسبّب هذه الحالة أيضاً أعراضاً أخرى كالوجع والانتفاخ في مفاصل عديدة في الجسم مع تعب وفقدان للوزن. كما يمكن ملاحظة تورم أو احمرار على مستوى الكاحل أو القدم بشكل خاص. وثمة مشكلات أخرى في المفاصل يمكن أن تسبّب أوجاعاً في العضلات وتساقط الشعر وارتفاعاً في الحرارة.