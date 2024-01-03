اكتشف علماء الفلك قوس وميض في طيف الانفجار الراديوي السريع لأول مرة باستخدام التلسكوب الراديوي الكروي الصيني (فاست)؛ الذي يبلغ طول قطره 500 متر، وهو أكبر تلسكوب راديوي أحادي الطبق والأعلى حساسية في العالم.

والانفجارات الراديوية السريعة هي ومضات راديوية غامضة تدوم فقط بضعة أجزاء من الألف من الثانية والتي تم تأكيد نشوئها في الكون عام 2016. ولا يوجد حتى الآن تفسير لأصولها.

فقد قدمت مجموعة دولية بقيادة باحثين من المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم تحليل الوميض بين النجوم للانفجار الراديوي السريع 20220912A خلال حلقته النشطة للغاية عام 2022.

ووفقا لدراسة أخيرة نشرت بمجلة "علوم الصين: الفيزياء وعلم الميكانيكا والفلك"، كشف القوس أن الوميض قد يكون ناتجا عن الوسط ما بين نجمي المتأين أو المادة التي تملأ الفراغ بين النجوم، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

ويفتح هذا الاكتشاف نهجا جديدا لفحص وسط الانفجارات الراديوية السريعة وحركتها المدارية المحتملة. حسب الباحثين؛ الذين بينوا أن طريقتهم للكشف عن قوس الوميض يمكن تطبيقها بشكل عام على المصادر ذات الرشقات أو النبضات المتباعدة بشكل غير منتظم، وفقا للدراسة.