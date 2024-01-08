إيلاف من بيروت: تتحمل بشرتنا في كثير من الأحيان وطأة الطقس القاسي، مع فصل الشتاء، فتصبح جافة ومتقشرة وتحتاج إلى رعاية إضافية. ويعتبر زيت الزيتون أحد إكاسير الطبيعة الذي يصمد أمام اختبار الزمن في توفير الترطيب والتغذية العميقة.

فإلى جانب استخداماته في الطهي، يتمتع زيت الزيتون بعدد لا يحصى من الفوائد للبشرة، ما يجعله ضروريًا في روتين العناية بالبشرة في فصل الشتاء. وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص، الذي عدد 5 فوائد صحية له للبشرة.



1. الترطيب المكثف

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية، ما يجعله مرطبًا ممتازًا للبشرة الجافة. إذ يسمح تركيبه الجزيئي بالتغلغل بعمق في الجلد، ما يجدد الرطوبة المفقودة ويشكل حاجزًا وقائيًا لمنع المزيد من فقدان الماء.



2. غني بالمغذيات

زيت الزيتون مليء بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين E والبوليفينول والأحماض الدهنية. حيث يغذي زيت الزيتون البشرة من الداخل. فيعمل فيتامين E كمضاد قوي للأكسدة، ويحمي البشرة من الجذور الحرة التي يمكن أن تسرع الشيخوخة. فيما تساهم مادة البوليفينول في خصائص الزيت المضادة للالتهابات، ما يهدئ البشرة المتهيجة ويقلل الاحمرار.



3. مكافحة آثار الشتاء البارد

يسبب فصل الشتاء غالبًا مشاكل جلدية مثل الأكزيما والصدفية والتهاب الجلد بسبب الهواء البارد والجاف. ويمكن لخصائص زيت الزيتون المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات أن توفر الراحة من هذه الحالات، وتهدئ البشرة وتعزز الشفاء.



4. تطبيق متعدد الاستخدامات

من مميزات زيت الزيتون تعدد استخداماته: سواء تم استخدامه كمرطب مستقل، أو ممزوجًا بمكونات طبيعية أخرى لعمل قناع وجه يمكنك صنعه بنفسك، أو إضافته إلى منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، فإن زيت الزيتون يندمج بسلاسة في روتينك؛ بسبب طبيعته التي لا تسبب انسداد المسام ما يجعله مناسبًا لجميع أنواع البشرة.



5. تأثيرات مقاومة للشيخوخة

تساهم قدرة زيت الزيتون على تعزيز إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد ضد آثار الشيخوخة. فالاستخدام المنتظم يمكن أن يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ما يترك بشرتك تبدو شابة ومتجددة.