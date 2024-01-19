توصل باحثون بريطانيون في جامعة نوتنغهام، إلى علاج جديد للاكتئاب عبر تحفيز الدماغ بالنبضات المغناطيسية.

عن هذا العلاج، يقول البروفيسور ريتشارد موريس، الأستاذ في جامعة نوتنغهام، والباحث الرئيسي بالدراسة أنه يمكن تحفيز الدماغ لعلاج الاكتئاب الشديد، باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، باستهداف المناطق المرتبطة بالاكتئاب في الدماغ.

وشرح أن "استخدام فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد المنطقة الدقيقة من الدماغ، يضاعف وقت هدأة المرض". مشيرًا الى أن "النتائج كشفت أن ثلثي المرضى الذين خضعوا للتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، تحسنت لديهم الذاكرة وأعراض القلق ونوعية الحياة".

وأوضح أن الدراسة أُجريت على 255 مريض يعانون الاكتئاب المقاوم للعلاج، وأكملوا 20 جلسة من العلاج الجديد، التي تستمر لمدة نصف ساعة، من أربعة إلى ستة أسابيع.

أضاف: يبدأ العلاج بالفحص بالرنين المغناطيسي قبل بدء تشغيل نظام علاج الذاكرة، لتحديد منطقة الاجتماع لأنظمة الدماغ المختلفة المسببة للاكتئاب، وذلك باستخدام الملاحة العصبية، وهو نظام تتبع محوسب يستخدم الضوء لتوصيل نظام تتبع العصب، الذي يعمل على تحديد منطقة التحفيز بدقة.

وأشار إلى أن المريض يكون مستيقظًا أثناء العلاج، ويتلقى نبضات مغناطيسية قوية على الجانب الأيسر من الرأس، أمام المنطقة الزمنية لفروة الرأس مباشرة. لافتًا إلى أن تركيز النبض المغناطيسي، قد يترك بعض الآثار الجانبية قصيرة المدى، لكن للمريض سيتمكن من مزاولة أنشطته اليومية فور خروجه من المستشفى.