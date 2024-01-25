إيلاف من بيروت: يعتبر احتقان الأنف من الأعراض الشائعة التي يمكن التعرض لها بسبب الرشح أو الإنفلونزا أو كورونا. وفي حالات الرشح قد يحصل التهاب في المجاري الهوائية العليا، ما يؤدي إلى التهاب في الغشاء المخاطي. لهذا يحصل سيلان الأنف وانسداد فيه.

وبعكس الفكرة الشائعة، يسبب التورم في مجاري الأنف الاحتقان والإحساس بالانسداد فيه، وليس تكدس المادة المخاطية في تجويفات الأنف السبب وراء ذلك.

ويعتبر هذا من الأعراض المزعجة، خصوصاً في فترة النوم وعند الأكل بحيث تزيد الصعوبة في التنفس. والأسوأ أنه قد يترافق مع أعراض أخرى كآلام الرأس وألم الحنجرة والسعال، إضافة إلى ارتفاع الحرارة الخفيف في حال الرشح.

ويمكن أن يدوم الانسداد في مجاري الأنف خلال خمسة أو ستة أيام، فيما ثمة حلول تساعد على تحسن الحالة بوقت أسرع، منها الفيتامين سي الذي يمكن الحصول عليه كمكمل غذائي أو من مصادر غذائية. ولا بد من استشارة الطبيب إذا استمر هذا العارض لوقت أطول.

حلول طبيعية

هناك حلول طبيعية إضافة إلى العلاجات المتوافرة لإزالة الاحتقان في الأنف، وفق ما نشر في Medisite. وفي ما يلي بعض الأطعمة التي تساعد على الحد من احتقان الأنف والتنفس بشكل صحيح:



- الأناناس: يتميز بالفيتامين سي الذي يساعد على تعزيز المناعة، ما يساعد على التخفيف من الاحتقان في الأنف.



- الماء: يساعد ترطيب الجسم بمعدلات كافية على الحد من الاحتقان في الأنف. فإذا كان تناول كميات كافية من الماء في غاية الأهمية في الأيام العادية، فهو أكثر أهمية عند الإصابة بالرشح. فهو يساعد على الحد من الضغط على الجيوب الأنفية.



- العسل: يعتبر من الحلول العلاجية المفضلة لكثيرين. إذ يُعرف عنه ما له من ميزات مضادة للالتهابات والفيروسات والبكتيريا. لذلك، قد يساعد العسل على مكافحة السعال وألم الحنجرة. وهو علاج طبيعي مهم يساعد على الحد من أعراض التهاب المجاري الهوائية مثل الاحتقان في الأنف.



- ثمار البحر والأسماك الغنية بالدهون: السردين والتونا والسلمون من الأسماك الغنية بالدهون، وتحديداً بالأحماض الدهنية أوميغا 3 لحماية صحة القلب والأوعية الدموية والمساهمة في تعزيز المناعة. وتحتوي ثمار البحر على الزنك لمحاربة الرشح وإزالة الاحتقان في الأنف.



- الزنجبيل: هو من التوابل المضادة للالتهابات والمفيدة في حال الإصابة بالرشح أو الاحتقان في الأنف. وقد يساعد الزنجبيل المغلي على فتح الجيوب الأنفية والحد من ألم الحنجرة.



- الليمون الهندي: يتميز بغناه بالفيتامين سي لتعزيز المناعة. كما يحتوي على نسبة عالية من حمض السليسلك الذي يساعد على مكافحة انسداد الأنف.



- الشاي: يساعد تنشق بخار الشاي بالنعنع على الحد من احتقان الأنف ومن التهاب الجيوب الأنفية