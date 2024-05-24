شارك علماء من جامعة دورهام في مهمة فضائية هدفها المساعدة في فهم الكون المظلم، وكشفت هذه المهمة النقاب عن خمس صور جديدة ومذهلة.

وتعد الجامعة شريكاً رئيسياً في تلسكوب إقليدس الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي أطلِق في يوليو/تموز 2023.

وقال البروفيسور ريتشارد ماسي، من مركز دورهام للفَلَك خارج المجرة: "إن إقليدس هو الكاميرا الأكثر حساسية على الإطلاق".

وتُظهر صوره الجديدة مجموعات تحتوي على آلاف المجرات والحضّانات النجمية واندماج المجرات.

وقد أنشأ الفيزيائيون في دورهام بيانات وهمية تُستخدَم لتدريب برمجيات التحليل الخاصة بالتلسكوب.

وسيقوم باحثون من الجامعة بمقارنة عمليات المحاكاة الخاصة بهم، بالملاحظات الحقيقية من "إقليدس" لمساعدتهم على تفسير المعلومات التي التقطها التلسكوب.

ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA من المتوقع أن تستمر مهمة "إقليدس" ست سنوات على الأقل

وأوضح البروفيسور ماسي أن "الأمر استغرق 20 عاماً لتصميم إقليدس بطريقة تمكّنه من البقاء في بيئة قاسية لمدة ست سنوات على الأقل".

وسلط الضوء على قدرات التلسكوب قائلاً: "تظهر صور اليوم قدرة إقليدس على رصد التكوينات والأجسام في الكون المظلم بالتفاصيل التي لم نشهدها من قبل".

وأضاف البروفيسور ماسي: "هذا وقت مثير للغاية، من شأنه أن يعمل بشكل ملحوظ على تزويدنا بالمعرفة وفهم تطوّر كوننا".

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ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA الهدف من المهمة الفضائية هو اكتشاف العلماء لوسع الكون

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر: "إن المهمة هي حصاد سنوات عديدة من العمل الشاق الذي عكف عليه العلماء والمهندسون وأهل المجال في جميع أنحاء أوروبا ومن أعضاء اتحاد إقليدس العلمي حول العالم".

وعلّق أشباخر على هذا الجهد الجماعي قائلاً "حُقَّ لهم أن يفخروا بهذا الإنجاز".

وأوضح أشباخر أن "النتائج ليست بالإنجاز الهيّن في مهمة طموحة كهذه، وفي هذا العلم الأساسي المعقّد".

وختم حديثه عن التلسكوب قائلاً "إن إقليدس في مُستهلّ رحلته المثيرة لرسم خريطة الكون بمكوناته".