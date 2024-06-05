إيلاف من دبي: يعتبر البصل مصدراً طبيعياً متدفقاً للمعادن والفيتنامينات، وبحسب ما نشره موقع Eating Well، فإن الفوائد الصحية للبصل يصعب حصرها، إلا أنه على وجه التحديد من أكثر المأكولات التي تفيد صحية العين والقلب.

البصل لا يحظى بالتقدير الكافي "شعبياً" في كثير من دول العالم، ويتعامل الملايين حول العالم معه، باعتباره عنصراً إضافياً أو مادة غذائية نستخدمها في منح الطعام نكهته، وليس عنصراً غذائياً مفيداً في حد ذاته، وهو معروف بطعمه اللاذع والحاد، ولكن في جميع الأحوال ثبت أن للبصل فوائد صحية لا يمكن تجاهلها، بحسب موقع Eating Well، وما نقله عنه موقع "العربية".

العين: يساعد البصل في دعم صحة العين الجيدة. فهو غني بالكبريت، وهو مهم لإنتاج الجلوتاثيون، أحد أقوى مضادات الأكسدة في الجسم، والذي يساعد في منع الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر وإعتام عدسة العين والزرق.

الأمعاء: إن البصل مصدر طبيعي للبريبايوتيك، وهي ضرورية لصحة الأمعاء المثلى. يعد البريبايوتيك كألياف غير قابلة للهضم غذاءً للبكتيريا المعوية المفيدة، وتعزز نموها وتشجع على توازن نباتات الأمعاء.

يحتوي البصل على الإينولين البريبايوتيك، الذي يساعد على تحفيز نمو البكتيريا الصحية. وتشير الأدلة العلمية إلى أن الأليسين، وهو مركب موجود في البصل، قد يساعد أيضًا في دعم صحة الأمعاء.

القلب: يدعم الاستهلاك المنتظم للبصل أيضًا صحة القلب. يحتوي البصل على خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، وخاصة الكيرسيتين، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة لارتفاع ضغط الدم.

كما ثبت أن الكيرسيتين يساعد في تقليل الدهون الثلاثية وخفض مستويات الكوليسترول. وتشير نتائج الدراسات إلى أن تناول البصل يمكن أن يكون مفيدًا في منع وعلاج خلل شحميات الدم وارتفاع ضغط الدم، بل يمكن أن يساعد بنهاية المطاف في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مضاد للبكتيريا: يتميز البصل أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا للمساعدة في محاربة البكتيريا الخطيرة والحد من العدوى. تشير الأبحاث إلى أن الزيوت الأساسية للبصل يمكن أن تساعد في تقليل البكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية والسالمونيلا.