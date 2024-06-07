طوكيو: أطلق برلمانيون يابانيون، مجموعة عمل للبحث في مسألة الأجسام الطائرة المجهولة، بعد أن رأوا فيه تهديداً محتملاً للأمن القومي.

وتحض هذه المجموعة التي تضم حوالى 80 عضواً من أحزاب مختلفة، بينهم وزراء دفاع سابقون، الحكومة على تحسين قدراتها على اكتشاف وتحليل هذه "الظواهر الشاذة غير المحددة".

وأعلن وزير الدفاع السابق ياسو كازو، أخيراً أنه "سيكون من قبيل عدم المسؤولية على الإطلاق أن نستسلم لحقيقة مفادها أن شيئا ما لا يمكن تفسيره، وأن نستمر في دفن رؤوسنا في الرمال" في ما يتصل بمثل هذه الظواهر.

وأشار يوشيهارو أساكاوا، عضو البرلمان عن أحد أحزاب المعارضة، الشهر الماضي أيضا إلى أنه "في اليابان، يُنظر إلى الأجسام الطائرة المجهولة تقليديا على أنها جزء من السحر والتنجيم، وهو ما لا علاقة له بالسياسة".

وأضاف هذا المسؤول المنتخب من حزب الابتكار الياباني، أنه إذا تبين أن هذه الأجسام الطائرة المجهولة هي "أسلحة سرية متقدمة، أو طائرات تجسس بدون طيار مقنّعة، فإنها يمكن أن تشكل تهديدا كبيرا لأمن أمتنا".