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آمنت أن الأيام الرحبة لا تأتي إلا تِباعًا،

‏وأن القلوب النيّرة كالغيم تنبض محبةً ولطفًا ووداعة،

‏وآمنت أن الرضا غاية القلب ومستقرّهُ وطمأنينته التي لا يكدر صفوها عارض.

آمنت أن السعادة ليست بما يملك الإنسان، بل بما يدركه من نعم الله عليه،







‏قد يَسعَد فقيرٌ وهو في ضيق من أمره، ويَتْعَس غني وهو في نعيم مقيم؛ لأن السعادة هي ثمرة الوعي والإدراك بأن ما يعيشه الإنسان هو نعمةٌ تستوجب الشكر والامتنان لواهبها سبحانه.

آمنت أن صادق النية يبلغ مراده ولو طالت به الدروب والصعوبات، ومهما تقلبت به الدنيا والأحوال لأن النهايات السعيدة بانتظاره

‏آمنت أن الله عدل،وكل أقداره عدالة وحكمة وخيرٌ لنا استوعبنا ذلك أم لم نستوعب؛حتى وإن بدا الأمر على غير مانحب.

‏امتلئ يقينا بعدالة مولاك إن شئت أن تمتلئ طمأنينة